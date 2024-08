Zapanjujuće scene! Deca u pelenama ispala iz vozila i ostala nasred autoputa posle stravičnog sudara u Teksasu

Dvoje mališana u pelenama ostalo je nasred auto-puta u Teksasu nakon što su ispali iz automobila posle stravičnog sudara!

Automobil u kome su se mališani nalazili prevrnuo se nekoliko puta od siline udarca.

Ed Gonzales, šerig okruga Haris potvrdio je da se saobraćajna nesreća dogodila na Auto-putu broj deset. Pored mališana prilikom prevrtanja vozila ispala je i jedna odrasla osoba.

Čini se da mališani pukom srećom nisu zadobili teže povrede. Za sada je nejasno da li su oni bili pravilno smešteni i vezani u dečjim sedištima.

SHOCK VIDEO: Toddlers flung onto Texas highway after being ejected from car during crash; they were transported to a hospital in good condition, Sheriff says pic.twitter.com/hDluvhv5Ll