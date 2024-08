Baba ubila snajku da bi unuka pripala sinu: Nakon zločina presudila sebi, kamere zabeležile poslednje trenutke (VIDEO)

Ketlin Li (65), smrtno bolesna penzionerka, ubila je svoju bivšu snajku, Marisu Galovej (45), a zatim izvršila samoubistvo. Navodno, ovaj zločin je počinila kako bi starateljstvo nad unukom (4) pripalo njenom sinu Zakariju Ridu.

Žena koja je ubila majku svoje unuke pre nego što je izvršila samoubistvo učinila je to u sklopu bolesne, razrađene zavere da svom sinu obezbedi da dobije puno starateljstvo nad četvorogodišnjim detetom, navodi se u novim sudskim dokumentima.

Sada su Galovejevi roditelji, Nensi i Džon Galovej, podneli hitnu sudsku peticiju tvrdeći da je Rid pobegao u svoju "kuću vrednu više miliona dolara" u Čikagu sa njihovom voljenom unukom Lili pod izgovorom da "oplakuje" devojčicinu majku ali uskraćujući bilo kakav kontakt sa babome i dedom.

"Jasno je da je Ridova majka imala nameran plan da ubije Marisu kako bi obezbedila starateljstvo za svog sina", navodi se u sudskim dokumentima.

"Nažalost, i Rid je pokazao apsolutnu nameru da ostvari iste ciljeve svoje majke jer je odbio da nam omogući bilo kakav pristup Lili za skoro 3 nedelje", navode roditelji Marise.

Baka i deda, koji žive u Kejp Meju, traže od sudije Vrhovnog suda na Menhetnu da im prenese Marisino vreme koje joj je ostalo za starateljstvo nad devojčicom, koje je predočeno u ugovoru o starateljstvu sa Ridom iz 2022. godine, prema pravnim dokumentima podnetim u petak.

Takođe traže da Rid bude primoran da živi u Njujorku dok Lili ne napuni 18 godina kako bi mogla da zadrži blizak odnos sa bakom i dedom i sa svojom polusestrom Mariel, jednogodišnjom ćerkom koju je Marisa imala sa donatorom sperme, pokazuje dokumentacija.

Galovejevi trenutno imaju starateljstvo nad Mariel, rekli su policijski izvori za The Post.

Nensi je, u srceparajućem iskazu pod zakletvom, izložila ljubavni odnos koji su ona i njen muž imali sa Lili, piše nypost.com.

"Kada se nismo videli, koristili bismo Facetime skoro svaki dan", napisala je Nensi u izjavi pod zakletvom.

