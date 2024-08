NOVI POŽAR U GRČKOJ! Vatra na Kasandri, turisti dobijaju SMS o postupanju

Tokom svake letnje sezone Grčka bude pogođena strašnim požarima!

Čini se da su se tokom prethodnih nekoliko godina oni intenzivirali! Podsetićemo na prošlu godinu i na jezive požare na Rodosu, kada je deo meštana, ali i turista bio evakuisan.

Radmilo Belić, čuveni Srbin koji živi u Atini obavestio je naše turiste putem Fejsbuk grupe "Grčka info" da je u Grčkoj izbio novi požar.

- Izbio je požar na Kasandri u blizini mesta Siviri. Svi koji se tamo nalazite pratite uputstva ukoliko ste dobili poruke sa broja 112 - napisao je on.

Jedan Grk koji je u ovoj grupi prosledio je uputstvo.

- U slučaju većeg požara najbolje je ostati blizu mora i ne pokušavati da izađete iz mora jer na putu može doći do požara. Ostani gde jesi, kolega turiste. Nadam se da će brzo nestati. Pošto u Grčkoj ima i drugih požara zbog suše, nadam se da će avioni i helikopteri za gašenje požara uskoro doći u to područje - naveo je on.

Autor: Aleksandra Aras