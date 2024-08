DA LI TRAMPU PRETI DRUGI ATENTAT? Stručnjaci kod Jovane Jeremić o MOGUĆIM METODAMA POKUŠAJA UBISTVA: Ljudi misle, otrov se sipa u piće, međutim...

Toksikolog Mladen Nikolić kaže da ljudi obično zamišljaju da je lako nekoga otkrovati, odnosno, da se to radi sa bočicom otrova, ali postoje mnogo opasnije stvari.

- Ricin je jedan od najgorih otrova, nema protivotrova. Imamo primere ubijanjima polinijumom. To je u prvom trenutku kobno, male su šanse da neko preživi. To je radioaktivni otrov. On ubija dakle radioakcijom. Kroz istoriju, počnimo od srednjovekovnih kraljeva koji su imali probače... U filmovima vidimo da je neko nešto pojeo, pa pao. Trovanje može biti akutno i hronično. Smrt ne nastupa odmah - rekao je on.

ispituju se vlasi dlake, pa ovde ima arsena, ovde ne, i slično, rekao je toksikolog.

- Kada je u pitanju Napoleon, otkriveno je da je više meseci trovan, kako to ne bi ispalo kao odjednom, već je hronično trovan - dodao je on.

- Uzeću ja protiv otrov, pozdraviću se sa vama, razumete... Mnogo je načina - otkriva on.

Milan Milović ispred MUP Srbija kaže da poseta direktora jedne od najmoćnijih službi na svetu, predstavlja veliku čast za našu zemlju.

- Pojavio se podatak, kako BIA može da ugosti direktora CIA? Pa ko će da ga ugosti drugo? - pitao se on.

Osnova obaveštajnog rada se zasniva na međunarodnim odnosima.

- Sigurno je da ćemo da dobijemo kvalitetne informacije od svih, Svi treba da sarađuju radi sprečavanja opasnosti i rizika - rekao je potom.

Ako dobijemo informaciju da je neki migrant sa ciljem o terorizmu prošao kroz našu zemlju, pa hoće dalje, mi ćemo to da javimo našim međunarodnicima, priča Milović.

Autor: Dubravka Bošković