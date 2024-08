SNIMAK KOJI LEDI KRV: Ljudi mirno ležali na plaži, čuli ‘eksploziju‘, a onda je nastala opšta panika

Opasne litice u gradu Sidmut na jugozapadu Velike Britanije ponovo su pokleknule. Još jedno urušavanje stene u blizini grada primoralo je posetioce plaže da beže od oblaka prašine koji se podigao nakon urušavanja. Neki od njih su pobegli pravo u more.

Na plaži Jakovljeve merdevine i ranije je bilo upozorenja na opasnost od klizišta, a poslednji takav incident dogodio se u oktobru prošle godine.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak stravičnog trenutka. Litica na Jakovljevim merdevinama srušila se oko 16.25 24. avgusta, na početku prazničnog vikenda.

Za vikend je tamo održana regata, tako da je bilo dosta ljudi. Na sreću, niko nije povređen.

Thousands of tons of rocks plunged onto beach just yards from holidaymakers pic.twitter.com/a0VJKTx8pT