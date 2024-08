KITOVI UBICE NAPALI JEDRILICU KOD ŠPANIJE: Putnici se jedva spasili!

Jato kitova ubica ponovo je napalo jedrilicu kod Španije. Incident se dogodio u nedelju u blizini obale na severozapadu zemlje, a u akciji spasavanja jedna žena je teško povređena.

Nije poznato koliko je orki bilo u jatu, ali je obalska straža navela da je na jedrilici bilo dvoje ljudi i da je poziv u pomoć stigao oko 16 časova. Navode da je u pitanju deo gde je obala veoma stenovita, a da je u trenutku napada more bilo veoma nemirno.

Identitet putnika jedrilice koja je gotovo uništena u napadu kitova ubica nije saopšten. Navedeno je samo da su u pitanju državljani Belgije, a da je plovilo imalo zastavu Finske.

Kako su naveli zvaničnici, brod sa španskom pomorskom službom spasavanja satima je plovio do njih po nepovoljnim vremenskim prilikama, koje su uključivale talase visoke skoro dva metra i vetrove do 50 kilometara na sat. Dok je organizovana operacija vuče koja bi omogućila spasilačkom brodu da polako povuče jedrilicu do luke u Kamarinjasu, žena na brodu ozbiljno je povredila ruku i prebačena je nazad na kopno. Misija izvlačenja jedrilice završena je tek oko 21.30 časova.

Ovaj incident je samo jedan u nizu napada kitova ubica na brodova u vodama Španije i regionu.

U maju je jedna jahta potonula nakon što su je kitovi ubice napali u Gibraltarskom moreuzu, uskom plovnom putu koji povezuje Atlantski okean i Sredozemno more između južne Španije i Maroka. Nepoznati broj orki udario je u brod u kojem su bile dve osobe i probušio konstrukciju, pa je voda počela da nadire. Izbezumljene putnike spasao je tanker koji je prolazio.

Napadi orka na jedrilice su očigledno postali češći poslednjih godina. Izveštaji o interakcijama kitova ubica sa ljudima su se više nego utrostručili u poslednje dve godine, prema istraživačkoj grupi pod nazivom GTOA, koja dokumentuje takve incidente na i oko Pirinejskog poluostrva.

Grupa je rekla da je zabeležila stotine tih interakcija od 2020. godine, iako su istraživači primetili da je ponašanje orka u Gibraltarskom moreuzu i Biskajskom zalivu — još jednoj žarišnoj tački za interakcije kitova ubica — značajno opalo između januara i maja ove godine u poređenju sa prethodnom.

Autor: Iva Besarabić