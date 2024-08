NA OVOM OSTRVU PENZIONERI OSTALI BEZ PENZIJA! Poštar otišao u penziju, bankomat ne radi, a da sve bude još gore nema ni lekova

Na udaljenom ostrvu Molat, pošta je nedeljama zatvorena. Poštar je otišao u penziju, a zamena je dala otkaz. Paketi ne stižu, a penzioneri se pitaju kako će do penzija.

Naime, osim što pošta ne radi, ne radi ni bankomat. Trajekt iz Zadra putuje skoro dva sata, pa nije dostupna ni opcija odlaska na kopno. Meštani kažu da pošta neće raditi naredna tri meseca.

Kako država brine o svojim ostrvima, najbolje znaju oni koji na njima žive, a to su uglavnom stariji ljudi. Linije prema kopnu su sve lošije, a do udaljenog kopna često nije moguće stići zbog nevremena ili juga. Penzioneri su vezani za ono što im ostrvo nudi, što je često ispod osnovnog nivoa. Nema lekara, nema apoteka, a nekima sada ni penzija. Naime, na dalekom ostrvu Molat u zadarskom arhipelagu pošta nedeljama ne radi, a ni bankomat. Poštar je otišao u penziju, pa sada preostali penzioneri ne mogu da dođu do penzije. Kako sada stvari stoje, to će biti tri meseca, piše Mirovina.hr.

Pošta u Molatu ne radi deset dana, jer je meštanin koji se prijavio za posao iznenada odustao. Meštani kažu da je prethodni zamenski poštar otišao u penziju i da je ostrvo trenutno bez pošte“, rekao je za Morski.hr jedan čitalac.

Prema informacijama koje su meštani dobili, poštara neće biti naredna tri meseca. Osim što su neki paketi zaglavljeni, neisporučeni, na pošti, pitanje je kako će, na primer, penzioneri podići penzije, platiti račune i slično. Naime, na ostrvu nema bankomata, pa su trenutno svi bez 'kredita'.

„Trajekt iz Zadra vozi 15 Nm 3 sata i 40 minuta. Možda je sreća što je tako, bar je pusto i lepo“, zaključuje čitalac sa Molata.

Autor: Dubravka Bošković