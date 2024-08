Likvidiran vođa Hamasa! Ubijen ključni čovek na Zapadnoj obali

U zajedničkoj operacije vojske, policije i obaveštajne službe likvidiran je Vasem Hazem.

Vasem Hazem, vođa terorističke organizacije Hamas u oblasti Zapadne obale u Dženinu, ubijen je u petak tokom zajedničke antiterorističke operacije koju su izvodili IDF, izraelska obaveštajna služba Šin Bet (Šabak) i izraelska granična policija, saopštila je izraelska vojska.

Hazem je poginuo u svom vozilu nakon razmene vatre tokom te operacije. Njegova uloga u terorističkoj grupi obuhvatala je izvođenje i usmeravanje napada iz vatrenog oružja i bombi, piše Džerusalim post.

Hazem je neprekidno unapređivao terorističke aktivnosti u oblasti Judeje i Samarije, dodaje IDF.

Nakon eliminacije Hazema, dvojica terorista, Majsara Mašarka i Arafat Amer, koji su bili u vozilu sa njim, pokušali su da pobegnu sa mesta događaja. Međutim, ubrzo nakon toga, poginuli su i njih dvojica u napadu izraelskog aviona.

