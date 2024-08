Dajana je bila OPASAN IGRAČ! Često je kršila pravila, a ono što je uradila kad je bila u Sarajevu i danas se pamti

Svima je poznatno da je princeza Dajana često dobijala "preke poglede" zbog svojih slobodnih stavova i opiranju kraljevskim pravilima. Dok je za kraljevsku porodicu, verovatno, spadala u neposlušnu snajku, mnogi širom sveta su je baš zbog toga obožavali.

Jednom rečju, Dajana je se uvek isticala, a dalje u tekstu navodimo 11 situacija u kojima se pokazala kao opasan igrač.

1. Poseta bolnici

Lejdi Di je, 1987. godine, otišla u posetu i rukovala se sa pacijentima obolelim od AIDS virusa i time postala prvi i, za sada, jedini član kraljevske porodice koja je to uradila javno.

"HIV ne treba da vas spreči da im pružite ruku ili ih zagrlite, nećete biti u opasnosti, a sam Bog zna da im je to potrebno," rekla je tada za medije, a preneo Daily Mail.

Today feels like a particularly good day to share these photos of Princess Diana meeting with AIDS patients – and shaking their hands – at a time when many feared that HIV could be passed from person to person by touch. It was a hugely impactful and selfless act. #Coronation pic.twitter.com/iIhbBq0Ypo