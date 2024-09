TINEDJŽERI UBILI DEČAKA (13) U BIRMINGEMU: Izboli ga nasmrt, imali su i pomagača

Britanska policija uhapsila je dvojicu tinejdžera zbog sumnje da su izboli 13-godišenjeg dečaka na smrt u mestu Oldberi, u engleskom Vest Midlandsu.

Džezaja Kouk (13) je pronađen sa smrtonosnim povredama nakon što je policija pozvana u kuću na aveniji Lovet, pet milja zapadno od centra Birmingema, oko 16 časova u četvrtak 29. avgusta. Hitna pomoć je brzo stigla na adresu.

"Bolničari hitne pomoći su se uzalud trudili da spasu život ranjenom dečaku", rekla je policijska nadzornica Kim Madil.

Policija je kao osumnjičene uhapsila dvojicu tinejdžera. Nisu objavljena njihova imena niti koliko godina imaju. Muškarac od četrdesetak godina, koji je takođe priveden u policiju, optužen je za pomaganje u zločinu, saznaje Dejli mejl.

Očekuje se da će se sva trojica danas pojaviti pred sudijama za prekršaje u Birmingemu, a policija kaže da ne traži nikog drugog u vezi sa smrću dečaka.

Two teenagers charged with murder after 13-year-old boy named as Jahziah Coke, stabbed to death inside home in West Midlands, England https://t.co/8SMMraDjHZ