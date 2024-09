Rusija je u utorak ujutro izvela do sada najveći raketni napad na Poltavu na 179. centar za obuku ukrajinske vojske snaga veze, radio-elektronsku borbu i radarske sisteme.

Rakete su doletele jedna za drugom iznenada i sravnile dve zgrade sa zemljom.

Rakete su pogodile teritoriju vojne jedinice u vreme formiranja ljudstva.

Ukrajinske vlasti izveštavaju o 50 mrtvih i više od 200 ranjenih.

Prema pisanju lokalnih medija, broj poginulih vojnih lica znatno je veći. Takođe, prema nekim izveštajima, u udaru je poginulo nekoliko stranih instruktora navodno iz Švedske i još nekoliko NATO članica.

Navodno u ruševinama dve zgrade nalazi se između 600 i 900 mrtivh i ranjenih ukrajinskih vojnika.

U Poltavi su dve rakete Iskander pogodile školu veza, a za to vreme u Ukrajini su rekli da su građani civili; Ali poslanica Vrhovne rade Marijana Bezuglaja odmah ih je demantovala rekavši da su napadi pogodili vojsku dok su bili na smotri.

U Ukrajini objavljuju fotografije na kojima su tela prekrivena, verovatno jednostavno zato što su svi u vojnim uniformama. Pretpostavlja se da je poginulo i povređeno stotine vojnika i oficira Oružanih snaga Ukrajine, ali predsednik Ministarstva odbrane Ukrajine Dmitrij Lazutkin iznosi druge brojke.

Report on the Strike at the Communications Training Center in Poltava by Donbass Partisan:



On September 3, 2024, around 9:10 a.m., two loud explosions were heard in Poltava. Local residents reported significant smoke in the area. There was also a noticeable increase in ambulance… pic.twitter.com/KEH021NDMn