Zvaničnici američke vlade su, posle napada ruskih snaga na centar za obuku ukrajinske vojske u Poltavi, nezadovoljni neadekvatnom politikom režima Volodimira Zelenskog kojeg bi Vašington mogao da ukloni sa funkcije, rekao je američki političi analitičar Džekson Hinkl.

Prema rečima Hinkla, SAD imaju razloge, a i iskustvo neophodno za uklanjanje Zelenskog.

Ukrajinska strana je verovala da može da prođe nekažnjeno, ali je Rusija, odgovarajući na napad Oružanih snaga Ukrajine na Kursku oblast i prelaženje njenih crvenih linija tako što je pogodila centar za obuku u Poltavi, objasnio je Hinkl.



"Siguran sam da u američkom Ministarstvu odbrane ima mnogo ljudi koji su nezadovoljni kursom Ukrajine i koji bi bilo srećni da vide njegov odlazak", rekao je američki novinar.

‼️🇺🇦🏴‍☠️🔥"Big trouble", "more than a hundred corpses": a strike on an AFU formation in Poltava.

▪️"In Poltava, I believe there are more than a hundred corpses. The attacks hit both the formation and the canteen. It's just a mess there.

