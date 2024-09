Izbio požar u Londonu (FOTO+VIDEO)

Deset vatrogasnih vozila i 70 vatrogasaca gase požar u stambenoj zgradi na jugoistoku Londona.

Hitne službe primile su skoro 50 poziva zbog požara u Rozental Roudu u Ketfordu, prenosi Skaj njuz.

🚨🇬🇧 Block of Flats on Fire in Catford, London This as Keir Starmer just gave a lengthy speech recognising the tragedy of Grenfell Tower pic.twitter.com/d7rJAz1ae0

U saopštenju, londonski vatrogasci su naveli da deset vatrogasnih vozila i oko 70 vatrogasaca gase požar u stambenoj zgradi na Rozental Roudu u Ketfordu i da trenutno gore dva stana na devetom i desetom spratu zgrade. Za sada nije poznato da li ima povređenih i nastradalih , kao ni uzrok požara.

Reports of loud bangs and explosions heard in Canning Town, London. The explosion appears to be around a BBC World News trailer.



Local resident claims 'enormous' explosions have occurred and the aforementioned BBC trailer or container is now on fire; describes it as "carnage". pic.twitter.com/4aFLtCTB1c