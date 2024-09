Neverovatno bogatu i moćnu Ružu FBI TRAŽI GODINAMA: Najbolje agente vuče za nos, a evo kako je prevarila milione ljudi širom sveta

Godinama već postavlja se jedno te isto pitanje: Gde je nestala Ruža? I na njega do sada niko nije dao konkretan odgovor

Ko je i gde je Ruža koju godinama traži FBI?

Nema mnogo onih koji su uspeli da "šmignu" sa radara čuvenoj službi FBI. No, na listi "odabranih" našla se i jedna Balkanka za koju se ni dan-danas ne zna gde je.

Reč je o Ruži Ignjatovoj, moćnoj i neverovatno bogatoj Bugarki koja se zbog prevare vredne 4,5 milijardi dolara i našla na poternici. Trenutno je jedna od najtraženijih žena sveta, i nikome nije jasno gde se sakrila i da li je uopšte i živa, naročito ako se uzmu u obzir njene krimilane veze.

Kako je sve počelo?

Ruža Ignjatova je rođena u Bugarskoj, odrasla u Nemačkoj, a diplomirala na Oksfordu. Imala je uspešnu karijeru u finansijama pre nego što je lansirala kriptovalutu OneCoin 2014. Ignjatova je ubedila milione ljudi širom sveta da investiraju u OneCoin, obećavajući da će nadmašiti ogromne prinose koje su prikupili rani investitori u Bitcoin. U stvarnosti je Ignjatova, mnogima poznata kao "dr Ruža", konstruisala vešto prikrivenu investicionu prevaru, bez digitalnog traga, koji leži u osnovi legitimnih kriptovaluta poput bitkoina.

Kada su istražitelji iz Nemačke i SAD locirali Ignjatovu u oktobru 2017, ona je jednog jutra otišla avionom iz Sofije za Atinu i nikada više nije viđena. Pošto je niko nije ni video ni čuo, nagađanja su mnoga. Prve tri godine od kako je nestala Ruža, tražili su je po Sofiji, gde se nalazilo sedište OneCoin-a, zatim po crnomorskom letovalištu Sozopol, gde je bila usidrena njena jahta "Davina" vredna oko 7 miliona evra. Potom su pratili neke tragove pa su je tražili i u Amsterdamu, Škotskoj, Rumuniji, Nemačkoj i Ugandi.

Ruža Ignjatova je promenila operacijama lik

Potraga je postala veoma teška jer je Ruža počela sa plastičnim operacijama još 2015. godine i već tada nije ličila na onu ženu koja je nekada vodila OneCoin.

Hirurzi su izjavljivali da ona sa toliko novca može sasvim da promeni imidž, toliko da je ni rođena majka ne prepozna, a kamoli FBI.

Gde je sada Ruža?

S obzirom da je nisu mogli naći nigde na kopnu, pretpostavka je da živi na moru u privatnoj jahti.

"Ako ostanete 12 nautičkih milja od obale, nalazite se na otvorenom moru. Nijedna država nema jurisdikciju i nijedna policija nema zakonska ovlašćenja da vas uhapsi. Početkom 2021. godine, javio se jedan anonimni izvor koji je tvrdio da je neko koga poznaje uočio Ignatovu na čamcu u Mediteranskom moru", naveo je dobro obavešten izvor.

Ruža Ignjatova se danas krije od svih

Privatni istražitelji su se razmileli i dobili su informacije da je bila u restoranu u Atini, kao i u Sen Tropeu u Francuskoj. Rečeno im je da je usidrena na moru na velikoj jahti i da povremeno dolazi na kopno gliserom.

"Njena jahta je još bila usidrena u Sozopolu na Crnom moru, a da je živela na drugoj jahti trebalo bi joj oko 96.000 dolara nedeljno. To bi značilo da je bogatija nego što je iko i mislio", naveo je izvor.

Veruje se da ona povremeno dolazi do kopna, obilazi rodbinu, nešto dobro jede i popije, a potom se vrati na jahtu. Niko ni pomislio ne bi da je kriminalac dobro obučena žena koja sa jahte na kopno dolazi gliserom.

Autor: Marija Radić