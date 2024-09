Tragedija u Indoneziji! Krdo slonova smrskalo trudnu ženu: Pokušala da ih otera lupanjem, oni se razljutili

Krdo slonova u Indoneziji smrskalo je na smrt majku, koja je bila u petom mesecu trudoće.

Majka troje dece Karsini (33), sakupljala je kaučuk sa gumenog drveća sa svojim suprugom Rasumom u nedelju kada je naišlo krdo od 15 slonova i ušlo na njihovu plantažu u Južnoj Sumatri.

Žena je pokušala da uplaši i otera životinje od kojih je svaka teška oko četiri tone, lupajući u prazne kante. Međutim, divlje životinje, uplašene i razjarene lupanjem, napale su bračni par i brutalno smrskale Karsini i njenu nerođenu bebu, preneo je "Dailymail".

Nakon što se krdo udaljilo, seljani u Regenci Musi Ravas doneli su njen leš iz šume. O ušasnom incidentu se oglasio lokalni šef policije Abdul Karim:

"Poznato je da je žrtva bila u petom mesecu trudnoće. Zadobila je teške rane na stomaku i struku, a materica joj se pomerila levo. Njen muž je uspeo da se spase".

Šef policije je dodao da su divlji slonovi česti u regionu i da ih u krdima ima i do 100. Na lice mesta su izašli i zvaničnici iz Nacionalne agencije za očuvanje prirode. Šef policije je upozorio građane da se klone divljih slonova umesto da pokušavaju da ih uplaše i oteraju.

"Nemojte ih uznemiravati i pokušavati da ih terate. Oni samo traže hranu. Ako naiđete na slona udaljite se", dodao je on.

Sumatranski slon je kritično ugrožena podvrsta azijskog slona, poreklom sa indonežanskog ostrva Sumatra, južno od Malezije. Prema Svetskom fondu za divlje životinje, sumatranski slonovi su na ivici izumiranja sa samo oko 2.400-2.800 preostalih na svetu.

Five-months-pregnant woman is crushed to death by herd of elephants https://t.co/jI2Vyj6B3J pic.twitter.com/cCJdsyJkP6