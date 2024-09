Iako je svima opraštala, svojoj snaji jednu stvar nije mogla da zaboravi: Kraljica Elizabeta totalno je 'prozrela' Megan Markl

Malo pre svoje smrti, Elizabeta II nije mogla da sakrije ogorčenost zbog toga kako se odvijala situacija sa Harijem i Megan Markl.

Kraljica Elizabeta II teško je podnosila razdor u porodici koji se desio kada su njen unuk, princ Hari, i njegova supruga Megan Markl napustili kraljevsku porodicu kao radni članovi i preselili se u Ameriku kako bi tamo izgradili život koji su želeli.

Par meseci pre svoje smrti, kraljica je doživela veliko razočarenje, kada Megan i Hari nisu hteli da dođu na rođendansko iznenađenje koje je priredila njihovoj ćerkici, a svojoj praunuci Lilibet Dajani, a potom je usledila kulminacija negativnih odnosa.

Izvor blizak kraljevskoj porodici tvrdio je na kontroverzan način da je pokojna krajica "prozrela" Megan, koja se zvanično pridružila porodici 2018. godine.

Navodi se i da su ti komentari došli u vreme kada je tenzija znatno porasla između Megan i Harija i Firme, posebno nakon što je par insinuirao da je neko iz porodice imao rasistički komentar.

Isti izvor navodi iznenađujuću i oštru tvrdnju da je kraljica, navodno, Megan nazvala "zlom" tokom prijema u Balmoralu, par nedelja pre njene smrti 2022. godine.

"To ne liči na kraljicu da upotrebi takvu reč da opiše Megan, ali ona ju je prozrela. Bilo je šokantno čuti tu rečenicu od žene koja je najviše opraštala," navodi se.

"Tokom pića, pre večere, grupica je pričala s kraljicom i ona je objasnila da je Hari postao katastrofa otkako je upoznao Megan i opisala ju je zlom. U tom momentu smo svi znali da je kraljičino zdravlje narušeno i da joj je ostalo par meseci, a delovala je žalosno zbog toga kako su se stvari odvile," dodao je Izvor, a preneo Glossy.

Kraljevska biografkinja Anđela Levin pričala je o tome što se šuška da se vojvotkinja od Saseksa kaje, ali ističe da je sada kasno za njeno pokajanje.

"Ona se duboko kaje zbog toga kako se ponašala prema kraljevskoj porodici i veoma joj je žao što je rekla da su oni rasisti," rekla je autorka prilikom razgovora za GB News.

"Ne znam da li da verujem u to, ali u svakom slučaju, prilično je kasno, zar ne? Svi su shvatili da su to bile besmislice i niko više ne obraća pažnju. To je bilo vrlo, vrlo okrutno, mislim da je za kraljicu bilo bolno kada je to saznala. Jer kraljica nije bila rasistkinja, na bilo koji način," kazala je Levinova.

Autor: Marija Radić