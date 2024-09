Morala je mužu da ispuni BIZARNU ŽELJU! Procurili novi detalji iz života princeze Dajane - evo šta je morala da radi da bi zadovoljila ego svog muža

Kralja Čarlsa (75) i njegovu suprugu Dajanu mediji i fanovi su često fotografisali tokom njihovog braka, koji je okončan Dajaninom smrću 1997. godine, odnosno 16 godina nakon njihovog venčanja.

Posebno se vodilo računa o svakom detalju kako bi fotografije bile savršene, ali ipak... Postoji jedna stavka koja je mnogima zapela za oko, a to je visina. Čarls je, kako su se mnogi uverili, bio znatno viši od Dajane, ali stvarnost je nešto drugačija. Naime, Dajana i Čarls su bili iste visine, odnosno 178 centimetara.

Stepenište im je pomoglo da stvore iluziju

Sigurno je da je to Dijani izazvalo velike probleme pri izboru cipela. Morala je da pridaje veliki značaj visini svojih potpetica, pa čak i frizuri kako ne bi zasenila svog supruga Čarlsa.

