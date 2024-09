EVROPI PRETI POTPUNA KATASTROFA: Stižu oluje i poplave - ovo se dešava jednom u 1.000 godina!

Ciklon Boris donosi drastičnu promenu vremena, oluju i poplave u jednom delu Evrope. Na najvećem udaru ciklona Boris naći će se Poljska, Češka, Slovačka, Austrija i Hrvatska, a značajne padavine se očekuju i u Srbiji.

Zbog poplava koje prete, vlasti ovih zemalja već su naložile podizanje barijera, a vojska će biti u pripravnosti zbog bujica.

Ciklon Boris već je izazvao žestoko nevreme u Hrvatskoj, gde su registrovane poplave, pijavice, čak i sneg.

U Hrvatskoj je na snazi narandžasto upozorenje, nakon što se reka Sava izlila iz korita u Zagrebu, gde je samo tokom jednog jutra palo 50 litara kiše po metru kvadratnom.

Pijavice i sneg u Hrvatskoj

Prema najavama tamošnjih meteorologa, ciklon Boris donosi jake padavine koje će trajati sve do ponedeljka. Zbog toga je celo područje Jadrana u opasnosti.

Upozorenja su izdata zbog opasnosti od bujičnih poplava. Temperature su u većem delu zemlje pale za 15 stepeni, a još veći pad se očekuje tokom vikenda.

Saobraćaj je takođe otežan zbog jakih padavina i poplava. Dramatične scene registrovane su na primorju, gde je uslikano više od 20 pijavica.

U Hrvatskoj je pao i prvi sneg ove godine, a nastavak padavina se očekuje u subotu i nedelju.

Evropi prete poplave gore od onih 2013, nivo Dunava u Slovačkoj raste

Meteorolozi širom Centralne Evrope upalili su alarme jer se predviđa neviđeni potop u narednim danima. Stručnjaci iz Nemačke, Češke, Austrije, Poljske i Slovačke upozoravaju da konvergencija hladnog severnog vazduha sa toplim, vlažnim strujama sa Sredozemnog mora stvara nestabilni vremenski sistem koji bi u nekim oblastima mogao da oslobodi i do 500 litara kiše po kvadratnom metru.

Jaki pljuskovi će verovatno proći kroz jugoistočnu Poljsku, Slovačku, Austriju i delove Češke.

Slovački ministar životne sredine Tomaš Taraba najavio je da su počele pripreme za ekstremne vremenske prilike. Mere za sprečavanje poplava pripremaju se u delovima zemlje koji se nalaze pored Dunava i Morave.

Dams across the Czech Republic continue to release significant amounts of water to lower reservoir levels in preparation for what may be one of Central Europe’s most severe flooding events in recent history.#Hochwasser #Unwetter #Weatherpic.twitter.com/a3tvjsz7dF