Šok! Papa rekao Amerikancima za koga treba da glasaju! Ovakve reči iz Vatikana nikada se nisu čule!

Papa Franja poručio američkim glasačima katolicima da na predsedničkim izborima u novembru treba da glasaju "za manje zlo", smatrajući da su antimigrantska politika republikanskog kandidata Donalda Trampa i podrška demokratske kandidatkinje Kamale Haris pravu na abortus, "protiv života".

"Čovek mora da izabere manje od dva zla. Ko je manje zao? Ta dama (Haris) ili taj gospodin (Tramp)? Ne znam", rekao je papa na konferenciji za novinare u avionu na povratku za Rim posle turneje po Aziji, prenosi CNN.

Papa je rekao da je neprihvatanje migranata "ozbiljan" greh, a abortus je uporedio sa "ubistvom".

"Oterati migrante, ostaviti ih gde hoćeš, ostaviti ih… to je nešto strašno, to je zlo. Izbaciti dete iz utrobe majke je atentat, jer postoji život. Moramo jasno da govorimo o ovim stvarima", napomenuo je on.

Papa je i ranije kritikovao Trampovu antiimigracionu politiku. Tokom izbora 2016. godine, papa je rekao da takvi Trampovi stavovi nisu hrišćanski. Tramp je obećao da će, ukoliko bude izabran za predsednika, deportovati milione ilegalnih migranata koji se nalaze u SAD.

Njegova rivalka, Kamala Haris, obećala je da će potpisati zakon o zaštiti prava na abortus na nacionalnom nivou, odluku koju je Vrhovni sud ukinuo 2022. godine.

Katolički birači bili su podeljeni 2020. godine. Oko 50 odsto birača te godine je glasalo za Bajdena, a 49 odsti za Trampa. Takođe, većina katolika, 61 odsto, veruje da bi abortus trebalo da bude legalan u svim ili većini slučajeva.

