NAJNOVIJI REZULTATI ISTRAŽIVANJA: Podrška Trampu raste, ima prednost u ekonomiji i imigraciji

Prednost demokratske kandidatkinje na predsedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama Kamale Haris smanjila se na jedan odsto u odnosu na republikanskog rivala Donalda Trampa i sada ima 44 odsto podrške naspram na 43 odsto podrške za Trampa, pokazala je anketa Rojters/Ipsos objavljena danas.

Na pitanje ko od dva kandidata ima bolji pristup ekonomiji, nezaposlenosti i poslovima, 47 odsto birača je izabralo Trampa, dok je 37 odsto reklo isto za Haris.

Oko 48 odsto birača u ovoj anketi reklo je da je da podržava Trampov pristup imigracionoj politici, dok se nešto više od 33 odsto anketiranih slaže sa Haris po ovom pitanju.

Tramp ima prednost u ekonomiji i imigraciji, Kamala po pitanju demokratije

Oko 40 odsto birača u anketi reklo je da Haris ima bolji pristup u suočavanju sa političkim ekstremizmom i pretnjama demokratiji, u poređenju sa 38 odsto onih koji su izabrali Trampa.

