Da li će se na Srbiju preneti poplave koje pustoše Evropu? Dunav i Sava nose sve pred sobom! Evo prognoze za naredne dane

Olujno nevreme i poplave pogodile su Češku, Poljsku, Austriju, Nemačku, Slovačku i Mađarsku, a u Srbiji zasad nema opasnosti od izlivanja velikih reka poput Dunava i Save.

Ciklon Boris, koji razara centralnu Evropu, doneo je kiše koje su izazvale odrone i odnele već šest života, više ljudi se vodi kao nestalo, dok je nekoliko hiljada osoba evakuisano. Češku su zadesile najveće poplave u poslednjih 10 godina, zbog porasta vodostaja ugrožen je istorijski centar Prag. Brane za odbranu od poplava na Dunavu u jednom delu Nemačke su popucale i više desetina gradova je pod vodom. Očekuje se rekordan rast nivoa Dunava do 12,55 metara, znatno više nego u katastrofalnim poplavama 2002. godine, a nivo vode je već najviši u poslednjih 70 godina i još raste.

Direktor austrijske plovne ustanove Rajnhard Fordervinkler je rekao da je nivo Dunava na 350 kilometara dugoj deonici kroz Austriju iznad nivoa plovnosti, zbog čega je usledila zabrana plovidbe.

Vodostaj Save u Zagrebu takođe je drastično porastao i reka se izlila iz korita. Posle ovih kataklizmičnih vesti (opširnije na 14. strani) nameće se pitanje da li će plavni talas Dunava i Sava dospeti i u Srbiju. Dunav je kod nas trenutno na niskom vodostaju, toliko da su negde isplivali sprudovi, ali će, prema upozorenju RHMZ, u narednih deset dana doći do porasta. Kod Bezdana je u subotu bio 62 cm (vodostaj određenog mesta na vodotoku predstavlja nivo vode od empirijski određene nulte tačke), dok se u sredu očekuje da dostigne 417 cm, a kod Apatina 485 cm, što je blizu granice redovne odbrane od poplava. Ivan Ristić, meteorolog amater, kaže za Kurir da narednih dana možemo da očekujemo u proseku oko 50 mm kiše.

Kiša će prestati do utorka Narednog vikenda do 25 stepeni Ivan Ristić kaže da će ciklon Boris danas biti iznad Srbije, a da prestanak padavina možemo da očekujemo sutra uveče ili utorak ujutru. - Tada nam stiže i toplije vreme, kada će maksimalna dnevna temperatura biti do 20 stepeni, a ako bude više sunca, približiće se i podeoku od 25 stepeni, najverovatnije za sledeći vikend.

- U Austriji i Češkoj će padati do utorka do 250 mm, u Sloveniji i Hrvatskoj 100 mm. U Vojvodini će pasti najviše kiše, dok se padavine južno od Beograda smanjuju, pa će tako na jugu pasti oko 30 mm. Zasad ne postoji opasnost da poplavni talas iz Evrope dođe kod nas. Izvori Dunava i Save su mali i, ako za dan do dva padne 200 mm kiše, dođe do izlivanja reka.

- Opasnost od poplava je veća što su korita manja. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, trenutni vodostaji na našim rekama su niski, jedino će se u sredu Dunav približiti granici redovne odbrane od poplava - kaže Ristić i dodaje da će se vodostaji na manjim rekama poboljšati narednih dana.

Autor: Aleksandra Aras