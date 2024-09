U toku je velika evakuacija u Češkoj! Crna prognoza se ostvarila, situacija je alarmantna zbog ciklona Boris (FOTO+VIDEO)

Meteorolozi su danima upozoravali na ekstremne padavine, a njihove crne slutnje su se ostvarile. Tokom poslednja 24 časa, pre svega na mernim stanicama u češkim mestima Jeseniku i Beskidima, palo je preko 200 milimetara kiše.

- Od srede uveče na padinama Jesenika palo je skoro 450 mm, na grebenima Krkonoša oko 400 mm, u Beskidima skoro 300 mm, dok smo zabeležili preko 250 mm padavina u Novohradskim i Jizerskim planinama, kao i u Ostravi - naveo je Češki hidrometeorološki zavod u jutros, a potom su naveli kakve su prognoze za danas:

- Danas će pasti uglavnom do 30 mm, oko 50 mm u Jesenicima i Krkonošima, dok će u Jizerskim planinama pasti oko 60 mm. U Beskidima padavine već jenjavaju, a danas će pasti samo do 5 mm.

Situacija sa poplavama ne jenjava, a više Čeških gradova biće evakuisano.

RMF FM: Critical flooding occurred in southern Poland due to heavy rains



At least 4,000 military personnel have been involved in rescue work, and two border crossing points between Poland and the Czech Republic have been closed due to flooding. pic.twitter.com/8kPc7eaETw