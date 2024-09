GRAD OD 30.000 STANOVNIKA POTPUNO POD VODOM: Jezive scene u Poljskoj, meštani se predali! "Izgubili smo bitku, situacija kritična" (VIDEO)

Klodsko, grad na jugozapadu Poljske na udaru je nezabeleženog nevremena koje uništava delove centralne Evrope.

Grad od blizu 30.000 stanovnika već je delimično pod vodom.

Kako prenosi portal "wyborcza.pl" građani su očajni dok očekuju pomoć koja ne dolazi, imajući u vidu veličinu katastrofe koja je zadesila jug Poljske.

#BREAKING #Poland JUST IN: Catastrophic Floods Devastate Kłodzko in Lower Silesia



Kłodzko, located in Poland's Lower Silesia region, has been struck by catastrophic flooding, causing significant damage and disruption. pic.twitter.com/bgjiQY7gWT