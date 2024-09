Objavljen snimak hapšenja atentatora na Donalda Trampa: Sa kamere na uniformi policajca (VIDEO)

Kancelarija šerifa Vilijama Snajdera iz oblasti Martin, objavila je snimak sa kamere policajca prilikom hapšenja Rajana Veslija Routa, koji je pokušao da ubije Donalda Trampa, u nedelju, dok je ovaj igrao golf u Palm Biču na Floridi.

Na pres konferenciji šerif Vilijam Snajder rekao je da je Rout uhapšen na autoputu broj 95 i da je to hapšenje "najvišeg prioriteta", koje je izvršeno u ovoj oblasti, reneo je portal "wptv".

"Sve raspoložive jedinice su bile angažovane u poteri. Njih verovatno oko 30 je bilo tamo. Okružili su vozilo osumnjičenog i veštim manevrom ga sklonili sa puta", rekao je Snajder.

Šerif je rekao da osumnjičeni nije vozio riskantno i da su podatke dobili od šerifa oblasti Palm Bič. Jedan od svedoka pucnjave je uslikao vozilo kojim je pobegao osumnjičeni što je pomoglo policiji da ga locira i kasnije privede.

JUST IN - Body cam footage released of Ryan Routh's apprehension by police.pic.twitter.com/V5sGBqEAIH