OVAJ MUŠKARAC JE CILJAO TRAMPA: Regrutovao strane borce za rat u Ukrajini, agent Tajne službe video kako kalašnjikov viri iz žbunja! (FOTO, VIDEO)

Rajan Vesli Raut osumnjičen za pokušaj ubistva bivšeg predsednika SAD na golf terenu u Palm Biču na Floridi

Donald Tramp, bivši američki predsednik i republikanski kandidat za Belu kuću, juče je bio meta još jednog pokušaja ubistva i to na svom golf terenu u Palm Biču na Floridi.

Američki mediji su objavili da je osumnjičeni za napad Rajan Vesli Raut, za kojeg navode da ima između 50 i 60 godina i da je iz Grinsboroa u Sevrernoj Karolini.

This is the Trump Shooter from today… his name is Ryan Wesley Routh



• He just so happened to be filmed by Newsweek in 2022 about his effort to recruit mercenaries to fight in Ukraine.



• The New York Times wrote a profile on Ryan W. Routh back in 2023.



• Times put out a a… pic.twitter.com/accMzZrDIt