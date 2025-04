NASTAO MUK U BELOJ KUĆI: Ana Spasojević otkrila kroz kakvu torturu je prešla zbog svog oca! Nasilje, bol i očaj su obeležili njeno detinjstvo! (VIDEO)

Šok!

Naredna koja je odgovarala na pitanja iz svoje prošlosti bila je Ana Spasojević, koja je priznala koje tri stvari joj je bilo najteže da oprosti.

- Moj otac me je tukao do petnaeste godine. Svakodnevno me je maltletirao. Tukao me je do te granice da sam mu rekla: ''bolje je da me ubiješ, nego ovo da uradiš''. Jednom se desila slična situacija po ko zna koji put, gde me je otac saopleo, mene okrivio za to, pa mi udario šamar. Nakon što me je majka odbranila, on je uhvatio nož, ona me je gurnula kako on ne bi nešto uradio, nakon čega se spakovala i odselila od mog oca. Možda nisam u potpunosti oprostila sve, ali je ovo svakako nešto najteže što mi se desilo - kazala je Ana Spasojević.

- Već dvanaest godina sam rastavljena od svog supruga s kojim dete. On me je ostavio kad sam bila u jeku popularnosti. Posle toga, moj otac je preminuo od raka, nije želeo da mi kaže da boluje od toga. Mislimda sam mogla da ga zadržim u životu da sam znala, to me i dan danas boli - kazala je Branka.

- Moj otac je bio na reanimaciji. Nakon pet sati ostao živ.

Autor: S.Z.