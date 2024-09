Oglasio se Snouden nakon eksplozije stotina pejdžera u Libanu: To nema veze sa hakerskim napadom

Nekadašnji američki obaveštajac Edvard Snouden smatra da gotovo istovremenu eksploziju nekoliko stotina pejdžera širom Libana nije izazvao hakerski napad!

Snouden, koji sada živi u egzilu u Rusiji, veruje da su detonacije izazvale eksplozivne naprave ugrađene u gadžete.

- Zapremina (baterije) je premala za veoma ozbiljne povrede. Da su to bile eksplozije pregrejanih baterija očekivalo bi se manje plamena i štete - napisao je Snouden na svom nalogu na društvenoj mreži X.

Snouden je u odvojenom postu napisao da je napravljen "užasan presedan" i da je svet postao mnogo manje bezbedno mesto.

As information comes in about the exploding beepers in Lebanon, it seems now more likely than not to be implanted explosives, not a hack. Why? Too many consistent, very serious injuries. If it were overheated batteries exploding, you'd expect many more small fires & misfires.