PORUKA STIGLA U 15.30: Otkriveno kako je Mosad ubacio EKSPLOZIV U 5.000 HEZBOLAHOVIH PEJDŽERA (VIDEO)

Korisnici pejdžera primili su poruku koja je izgledala kao da dolazi od vođa Hezbolaha.

Izrael je izveo operaciju eksplozije pejdžera u utorak sakrivši eksplozivni materijal u novu seriju pejdžera tajvanske proizvodnje uvezenih u Liban, prenosi ekskluzivno Njujork tajms, pozivajući se na američke i druge zvaničnike obaveštene o operaciji.

Naime, kako tvrde, Hezbolah je pejdžere naručio od kompanije Gold Apolo na Tajvanu, a njima su manipulisali pre nego što su stigli u Liban. Većina pejdžera je bio model AP924, iako su tri druga Gold Apolo modela takođe bila uključena u isporuku.

🚨 Breaking: Tens of Hezbollah communication devices are exploding during the past hour. Initial reports state that over one hundred Hezbollah terrorists already injured.



Here's footage from two such explosion 👇 pic.twitter.com/rMwdRWsTGB