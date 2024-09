Tajvanska kompanija Gold Apolo saopštila je danas da je ovlastila kompaniju sa sedištem u Budimpešti za proizvodnju pejžera koji su juče eksplodirali u Libanu i Siriji.



-Pejdžeri AR-924 koje koriste militanti Hezbolaha proizveli su 'BAC Consulting KFT', sa sedištem u Budimpešti. Prema ugovoru o saradnji, ovlastili smo BAC da koristi naš zaštitni znak za prodaju proizvoda u određenim regionima, ali dizajn i izrada proizvoda su isključivo njihova odgovornost - navodi se u saopštenju Gold Apola, prenosi AP.

Predsednik kompanije Gold Apolo, Hsu Čing-Kuang rekao je danas novinarima da njegova kompanija ima ugovor o licenciranju sa BAC u poslednje tri godine, ali nisu pruženi dokazi o ugovoru.

Pejdžeri koje koriste stotine pripadnika militantne grupe Hezbolah eksplodirali su juče gotovo istovremeno u Libanu i Siriji, pri čemu je ubijeno više osoba, uključujući osmogodišnju devojčicu, i ranjeno je više od 2.000.

Stručnjaci veruju da je eksplozivni materijal stavljen u pejdžere pre njihove isporuke i upotrebe.

BREAKING: Thousands of messaging pagers used by Hezbollah reportedly exploded all across Lebanon in a cyberattack straight out of a cyberpunk scifi novel.



More than a thousand Hezbollah members have been reportedly injured, according to Lebanese security sources. pic.twitter.com/knnCUpSEO9 — Ian Miles Cheong (@stillgray) 17. септембар 2024.

Upozorenje: Snimak je uznemirujuć

Pejdžer AR-924, sadrži punjivu litijumsku bateriju i mogao je da prima tekstualne poruke do 100 karaktera. Baterija mu je trajala do 85 dana. Kako navodi AP, to je bilo ključno u Libanu, gde su nestanci struje uobičajeni višegodišnjeg ekonomskog kolapsa.

Hezbolah: Ubijeno 12 boraca

Hezbolah je saopštio da je broj poginulih u eksploziji pejdžera u južnom Libanu porastao na 12 nakon što su još tri operativca te grupe podlegla zadobijenim povredama, prenosi Tajms of Izrael.

Od oktobra prošle godine izraelske snage su ubile 453 člana Hezbolaha u oružanim sukobima, naveo je Hezbolah.

Libanski izvori: Mosad postavio eksploziv u pejdžere

Izraelska obaveštajna služba Mosad postavila je malu količinu eksploziva u 5.000 pejdžera tajvanske proizvodnje koje je naručila libanska grupa Hezbolah nekoliko meseci pre detonacija koje su se dogodile u utorak, navodi Rojters pozivajući se na neimenovane libanske izvore.



Militanti Hezbolaha na vojnoj vežbi sa naoružanim dronovima u selu Aramta na jugu Libana 21. maja 2023.

Izgleda da je zavera trajala mesecima, reklo je britanskoj agenciji nekoliko izvora.

Visoki libanski bezbednosni izvor rekao je da je Hezbolah naručio 5.000 pejdžera koje je proizvela tajvanska kompanija Gold Apolo, a nekoliko drugih izvora reklo je da su oni u zemlju dopremljeni ranije ove godine.

Borci Hezbolaha koristili su pejdžere kao niskotehnološko sredstvo komunikacije u pokušaju da izbegnu izraelsko praćenje lokacija mobilnih telefona, rekla su Rojtersu dva izvora upoznata sa operacijama te grupe.

Visoki libanski izvor tvrdi da je Mosad modifikovao uređaje "na proizvodnom nivou".

-Mosad je ubacio ploču unutar uređaja koja ima eksplozivni materijal koji prima kod. Veoma ga je teško otkriti na bilo koji način. Čak i bilo kojim uređajem ili skenerom - rekao je taj neimenovani izvor.

Izvor je rekao da je 3,000 pejdžera eksplodiralo kada im je poslata kodirana poruka, istovremeno aktivirajući eksploziv, a drugi bezbednosni izvor rekao je Rojtersu da je do tri grama eksploziva bilo sakriveno u novim pejdžerima.

Upozorenje: Snimci su uznemirujući



U utorak u 15.30 sati po lokalnom vremenu u Libanu korisnici pejdžera primili su poruku koja je izgledala kao da dolazi od rukovodstva Hezbolaha, piše Njujork tajms.

Uređaji su bili programirani da daju zvučni signal nekoliko sekundi pre nego što eksplodiraju.

Autor: Dubravka Bošković