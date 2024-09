ZA 25 GODINA NISAM IZVADIO TOLIKO OČIJU: Potresno svedočenje doktora o strašnim scenama posle eksplozije pejdžera u Libanu! (FOTO + VIDEO)

Većina pacijenata su bili mladići u dvadesetim godinama i u nekim slučajevima sam morao da izvadim oba oka, rekao je doktor.

Iranski ambasador u Libanu Mojtaba Amani izgubio je jedno oko, a drugo je teško povređeno kada mu je u utorak eksplodirao pejdžer koji je nosio, piše Njujork tajms, a prenosi The Times of Israel.

Pripadnici iranske Islamske revolucionarne garde rekli su američkom dnevniku da su Amanijeve povrede ozbiljnije nego što je prvobitno prijavljeno i da će on biti odveden u Teheran na lečenje.

🚨 Breaking: Tens of Hezbollah communication devices are exploding during the past hour. Initial reports state that over one hundred Hezbollah terrorists already injured.



