Bojimo se i frižidera, telefone ne koristimo: Panika u Libanu posle eksplozije pejdžera, građani strahuju od novog napada

Stanovnici Libana sada su strahu, jer ne znaju koje uređaje smeju da koriste.

Voki-tokiji koje su koristi pripadnici Hezbolaha eksplodirali su u sredu na jugu Libana i u južnim predgrađima glavnog grada Bejruta.

Osim voki-tokija, eksplodirale su i solarne ploče i uređaji za prepoznavanje. Stanovnici Libana sada su strahu, jer ne znaju koje uređaje smeju da koriste.

Sve se dogodilo u trenutku kada su stanovnici oplakivali ljude koji su poginuli u ranijem talasu napada pejdžer-bombama. Na snimku koji se proširio društvenim mrežama vidi se muškarac koji nakon eksplozije voki-tokija leži na podu, a uspaničeni ljudi vrište i beže.

