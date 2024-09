Evropa se bori sa poplavama, u Africi ljudi zaglavljeni zbog snega: Objavljeni dramatični snimci (VIDEO)

Velika količina snega pala je u određenim krajevima Južnoafričke republike, dok se Evropa davi u poplavama koje je izazvao ciklon Boris. Johanesburg i okolni gradovi potpuno su blokirani nakon što je u ovom delu sveta napadao sneg i napravio pokrivač visine od dva metra, prenose svetski mediji.

Južnoafrička služba za vreme izdala je više upozorenja za subotu, naglašavajući mogućnost snega, jakih kiša i snažnih vetrova širom nekoliko provincija. Zajednice se mogu suočiti s izolacijom, prekidima u uslugama i opasnim uslovima vožnje usled ovih ekstremnih vremenskih prilika. Stanovništvu se savetuje da ostanu budni i pripreme se za moguće prekide, prenosi news24. Upozorenje na sneg sinoć je bilo na nivou 6, međutim od jutros je podignuto na nivo 8.

Mnoge ljude su obilni snežni nanosi poprilično iznenadili, a iol.co.za prenosi ispovesti onih koji su zbog toga ostali zaglavljeni u snegu.

Šantal Pilej (46) vraćala se iz Johanesburga u svoj dom u Čejs Valej, u Pietermaritzburgu, sa mužem, 71-godišnjom majkom i troje dece uzrasta 19, 16 i 13 godina.

"Napustili smo Johanesburg u 16:30 u petak. Stigli smo u Harismit oko 19:30 i tek tada saznali da je ceo N3 zatvoren zbog snega", rekla je Pilej.

Pilej je dodala da nisu imali šta da rade osim da ostanu u vozilu.

"Naš poslednji obrok bio je u 18:30. Nemamo hrane ni vode. Bilo je strašno hladno. Ovo je bila veoma teška i zastrašujuća situacija. Bilo je toliko mračno oko nas, a smenjujući se, pokušavali smo da ostanemo budni. Uprkos okolnostima, pokušavamo da budemo pozitivni i nadamo se da ćemo uskoro dobiti pomoć", zaključila je Pilej.

Prisila Naido, koja putuje sa svojom 75-godišnjom majkom i 33-godišnjom ćerkom, zarobljena je na putu.

"Putujemo za Durban da posetimo porodicu. Napustili smo Johanesburg u 14:30 u petak i od 18:00 smo zaglavljeni u saobraćaju", rekla je Naido.

Naido je dodala da je njihov poslednji obrok bio ručak u petak.

"Imamo malo vode i nekoliko grickalica. Imamo gorivo i samo jedan pokrivač. Izuzetno je hladno. Sneg je toliko gust da ne možemo ni da otvorimo vrata automobila. Jedva smo spavale prošle noći jer smo se plašili. Takođe, molili smo se da se putevi očiste do jutra kako bismo mogli da nastavimo put", rekla je Naido.

Jedan muškarac iz Verulama, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je da su on i njegova grupa Rambhajan zaglavljeni kod Kjuris Posta.

"Skrenuli smo sa auto-put N3 jer su putevi bili loši i nismo mogli da nastavimo. Na putu smo ka Lenasiji sa našom grupom Rambhajan. Imali smo plan da sviramo. Ja sam u džipu. Trenutno pokušavamo da pronađemo novi put do odredišta. Mislim da vozimo uz R103. U vozilu je toplo, ali napolju je oko 5 stepeni", rekao je.

URGENT TRAFFIC UPDATE⛔ https://t.co/mVil5Vmr2Y #ArriveAlive #Snow @KZNTransport @N3Route @Dotransport @TrafficRTMC @SAPoliceService



Due to heavy snowfall, ice, and rain, multiple roads in KwaZulu-Natal are closed or experiencing slow traffic.



ROAD CLOSURES:



- R74 (Harrismith… pic.twitter.com/xUmSWHDsDm