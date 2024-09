Zastrašujući snimci TORNADA: Razarajući vetar pogodio grad u Velikoj Britaniji

Manji tornado, u kojem nije bilo povređenih, pogodio je stambenu oblast grada Alderšota u Hempširu, u Engleskoj, oštetivši kuće i drveće, saopštila je lokalna gradska skupština.

Organizacija za istraživanje tornada i oluja (Torro) pratila je dužinu kretanja tornada za koju je navela da je iznosila dva kilometra, preneo je Gardijan.

Wow.



Just south of Aldershot earlier this afternoon where there has been a confirmed tornado following an investigation.



This possibly shows tornadic circulation. pic.twitter.com/lQ4ROdLIkr — Met4Cast. (@Met4CastUK) 20. септембар 2024.

Uprkos svojoj veličini, stručnjaci Torro su klasifikovali tornado kao T1 ili T2, što ga čini relativno malim.

This is the moment a tornado forces open the door of a house in the Hampshire town of Aldershot.



Trees were brought down, roof tiles were dislodged, and some buildings suffered structural damage.



Read more: https://t.co/vk00Wa86nV pic.twitter.com/42giboq122 — Sky News (@SkyNews) 21. септембар 2024.



Portparol vatrogasne i spasilačke službe Hempšira i ostrva Vajt rekao je da su vatrogasci bili deo zajedničkog odgovora na incident u Alderšotu juče nakon što su snažni vetrovi oštetili veliki broj imanja.



The tornado in Aldershot (confirmed by @TorroUK) caused damage at around 12:25pm today. Pictures from @Sarah_Hants pic.twitter.com/RMrA7Vfd6G — BBCSouthWeather (@BBCSouthWeather) 20. септембар 2024.

Autor: Snežana Milovanov