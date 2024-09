POLICIJA SPREČILA KRVOPROLIĆE: Ovo je arsenal ORUŽJA pronađen kod dečaka koji je pripremao MASAKR U ŠKOLI!

Američka policija je objavila snimak i fotografiju arsenala oružja koje je zaplenjeno od jednog 11-godišnjeg dešaka, a koji je pripremao masovnu pucnjavu u školi.

U pitanju je oblast Volusia na Floridi, a šerif Majk Čitvud na konferenciji za štampu najavio je da će ubuduće biti praksa da se objavljuje fotografija uhapšenih učenika:

"Svaki put kada izvršimo hapšenje fotografija vaše dece će biti objavljena i ukoliko mogu to da učinim dete će biti sprovedeno sa lisicama na rukama", rekao je šerif, prenosi "NBC news".

Uhapšeni dečak je zapretio da će izvršiti masovnu pucnjavu u školi pre nego što je uhapšen. U poslednjih nekoliko dana uhapšena su dva tinejdžera i već spomenuti 11-godišnjak.

"Pošto roditelji ne želite da odgajate svoju decu, ja ću početi da ih vaspitavam", dodao je šerif.

Policija je potvrdila da je uhapšeni dečak (11) išao u srednju školu Kriksajd. On je imao i spisak sa imenima onih koje je planirao da likvidira. Dečak iz Port Orandža optužen je da je tokom video četa sa prijatlejima pokazao "arsenal oružja" kojim je planirao da izvrši masakr.

Policija je dobila anonimnu dojavu, nakon čega je izvršeno hapšenje. Šerifova kancelarija objavila je ime deteta i snimak njegovog sprovođenja u zatvor. Međutim, američki mediji ne objavljuju imena maloletnika niti će objaviti fotografiju uhapšenog dečaka.

Na snimku, dete ima lisice na leđima dok ga zamenici vode u zatvor. Zatim mu se vežu lisice oko članaka na nogama dok mu je rečeno da čeka u ćeliji dok organi reda ne prikupe papirologiju.

"Imate li pitanja?", pita zamenik šerifa.

"Ne, gospodine", odgovorio je dečak.

Florida sheriff releases mug shot and 'perp walk' video of 11-year-old charged with making school shooting threat https://t.co/LNZkmQxPKF via @nbcnews