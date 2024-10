Požar u brodogradilištu u engleskoj Kumbriji gde se prave nuklerne podmornice.

U engleskom okrugu Kumbrija izbio je veliki požar u brodogradilištu u kojem se prave nuklearne podmornice.

Skaj njuz prenosi da su se na društvenim mrežama pojavili video snimci i fotografije plamena i dima koji se nadvija nad brodogradilištem kompanije "BAE sistems" u gradu Berou-in-Furnes.

Navodi se da je dvoje ljudi hospitalizovano, ali da je iz policije Kumbrije saopšteno da nema stradalih u požaru koji je izbio noćas oko pola sata posle ponoći.

#UPDATE: Two people taken to hospital after fire at nuclear submarine shipyard in Cumbria, northern england 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/Wr2LEnaHMl pic.twitter.com/knwWZVcGt6