Svi su čekali njeno uključenje!

Voditeljka Jovana Jeremić se ove večeri nalazi na Tajms skveru, odakle će verne gledaoce Pink televizije uputiti u najnovija dešavanja kada su u pitanju američki izbori.

Ona je najpre, maskirana u ženu mačku uputila gledaoce u dešavanja povodom Noći veštica, a onda i najnovijim informacijama o izborima.

- Dobro veče Srbijo, dobro veče verni gledaoci! Ja ne znam da li preko ekrana možete da osetite ovu atmosferu. Meni je prvi put da sam osetila ovu atmosferu. Ima tu jedna lopta, koja, kada odbroji 12 uveče, ponoć, lopta se spušta i odbrojava se 10,9, 8,7...Ali mi ne ćekamo Novu godinu, večeras je Noć veštica. Mnogo je tu kostima, raznih vrsta, neki su interesantni, neki su "skeri". Ja sam pokušala da imitiram ženu mačku, kada je Hali Beri dobila lošu ocenu, a taj film je pogledalo mnogo ljudi - rekla je Jovana.

Jeremićeva se potom osvrnula i na kostime koji su paradirali glavnom ulicom.

- Kada dođete u Njujork za Noć veštica, osećaćete se kao u filmu. Ovde prolazi 2 miliona ljudio, ovde je sve turbo. Čuje se muzika, vatrogasna kola... Mi stojimo u centru Njujorka, odolevamo svim okolnostima koje nas čekaju - rekla je Jovana.

Kako je dodala, u informativnim emisijama će se govoriti o izborima, a ono što je važno, jeste to da je Donald Tramp na istom mestu održao miting.

- 20 hiljada ljudi je ostalo ispred tu, što govori... Ali se i postavlja pitanje da li Njujork može da postane prevrtljiva država, gde mogu da pobede republikanci - rekla je ona.

Jovana je potom uvela Andreja Kesića u kadar, gde je sa njim komentarisala dešavanja.

- Vidiš zašto smo svi pobegli iz Amerike, ovaj grad nikad ne spava - dodala je ona.

- Pre svega, ovo je 24 sata ovako. Trenutno će biti najveća parata u svetu. To je u Grinič vilidžu, to su najluđi kostimi. Imamo fenomenalno vreme, posle 100 godina je najtopliji dan - rekao je on.

- Ja sam ovo čekala ceo život! Zato sam došla u Ameriku, i zbog mene je tako toplo - nasmejala se ona.

Jeremićeva je poptom otkrila da će se uključivati u svaki Dnevnik, i najavila još jednom njen rijaliti.

- Cela Srbija nas prati, i izazvali smo veliku popularnost.Treba biti zanimljiv, kada ti život da razlog da budeš - dodala je ona, pa nastavila da šeta.

- Za sat vremena možemo da se uključimo još jednom, kada krene parada - najavila je ona.

Jovani su potom prišli obožavaoci.

- Najjača si! Ja sam iz Crne Gore, došli smo samo da te vidimo - rekla je jedna prolaznica.

- Hvala puno! - dodala je Jovana.

Jovana je potom razgledala maske zajedno sa svojim sagovornikom, i više se upoznala sa kulturom i maskama.

- Sutra ćemo u Dnevniku govoriti o glasanju unapred - rekla je ona.

- Trećina je već izašla, ovo će biti najpraćeniji izbori - dodao je Andrej.

JOVANA SE OGLASILA EKSKLIZIVNO PRED UKLJUČENJE:

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Podsetimo, Jovana je najavila eksluzivu da i će pored informativnih uključenja i ozbiljnih interjua sa političkim zvaničnicima sveta imati svoj lični rijaliti koji će se zvati 'Keeping up with JJ' pored projekta 'Live from America with JJ' ( Uživo iz amerike sa JJ).

Sve ove informacije i detalje oko izbora u Americi možete pratiti UŽIVO na portalu Pink.rs!

U rijalitiju 'Keeping up with JJ' publika će imati priliku da vidi kako će izgledati život Jovane Jeremić u Americi kada se kamere ugase, da li će se snaći, da li će sresti Donalda Trampa, hoće li početi da radi za njega i da li će se naći u njegovom avionu.

Autor: Dubravka Bošković