SAD: Harison Ford dao podršku Kamali Haris

Glumac Harison Ford uputio je podršku američkoj demokratskoj predsedničkoj kandidatkinji Kamali Haris, objavivši video klip u kojem je pozvao birače da učine isto.

Zvezda filmova o Indijani Džonsu objavio je crno-beli klip u kojem je takođe ukazao da mnogi bivši članovi administracije nekadašnjeg predsednika Donalda Trampa ustaju protiv lidera stranke za koju su se zalagali čitavog života, preneo je Indipendent. “To su guverneri, generali, a za mnoge od njih biće ovo prvi put da glasaju za nekog ko nema R pored svog imena, zato što znaju da je to zaista važno”, kazao je poznati glumac. On je biračima poručio da će Kamala Haris zaštititi njihovo pravo da se ne slažu sa njom oko politike ili ideja, i da će onda o tome moći da se debatuje i krene napred. “A ovaj drugi, on od vas traži lojalnost po svaku cenu. On kaže da želi osvetu”, rekao je Ford govoreći o Trampu. U drugom video klipu, glumac je objasnio da ne smatra da su Haris i njen kandidat za potpredsednika Tim Volc “savršeni”, ali da oni veruju u “vladavinu zakona” i “u nauku”. “Oni veruju da kada vladate, onda to radite za sve Amerikance. Veruju da smo u ovome zajedno, a to su ideje u koje ja verujem”, dodao je Ford. Prema njegovim rečima, Tramp je proveo četiri godine “grleći tirane širom sveta” i okrećući zemlje jedne protiv drugih. Ford je poslednji u nizu poznatih ličnosti koje su podržale Harisovu, posle Bijonse, Tejlor Svift, Dženifer Lopez i Eminema, podsetio je Indipendent. Svoju podršku republikanskom predsedničkom kandidatu dali su Ilon Mask, Rasel Brend i Mel Gibson.

Autor: Dalibor Stankov