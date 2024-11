PONOVO NAPADNUT KIJEV: Ima i žrtava! Zelenski moli saveznike za pomoć - ovo je tačna razmera ruskih udara!

Rusija je prošle nedelje napala Ukrajinu sa više od 900 bombi, skoro 500 dronova "Šahed" i oko 30 projektila, rekao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskidanas ujutro, prenosi Kijev independent.

- Većina ovih udara bila je usmerena na civilne objekte i kritičnu infrastrukturu - kaže Zelenski.

On je preko svog Telegram kanala rekao da bi takvi napadi bili "nemogući" ako bi saveznici Ukrajini odobrili dovoljne kapacitete za udare dugog dometa, kada bi uveli "zaista efikasne sankcije" protiv Rusije koje bi je sprečile da uvozi kritične komponente za proizvodnju dronova i raketa, i kada bi doneli političke odluke "koje mogu da unište volju Rusije za borbom".

- Ukrajina zaslužuje istu pouzdanu bezbednost kao i svi drugi naši partneri u slobodnom svetu - zaključio je ukrajinski predsednik.

U jučerašnjim ruskim udarima na Ukrajinupoginule su tri osobe, a ranjeno ih je 24. Uništeno je i oštećeno više kuća i infrastrukturnih objekata, izvestile su regionalne vlasti, piše Kijev independent.

Od 17.30 časova po lokalnom vremenu, tokom jučerašnjeg dana, do jutra 3. novembra, ruske snage su na Ukrajinu lansirale vođenu vazdušnu raketu Kh-59/69, 96 jurišnih dronova "Šahed" i drugih tipova projektila, prenele su vazduhoplovne snage Ukrajine.

Ukrajinske snage su oborile raketu i 66 dronova, dok je 27 dronova nestalo sa radara, a jedan odleteo u prevcu Belorusije, saopštilo je Ukrajinsko vazduhoplovstvo na Telegramu.

Od 9 sati ujutru po lokalnom vremenu na ukrajinskom nebu mogle su se videti još dve bespilotne letelice, protivvazdušna odbrana je reagovala, dodaje Vazduhoplovstvo.

⚡️ Overnight, Russia launched another drone attack on Kyiv. Defense Forces neutralized all drones threatening the capital. Debris fell in Holosiivskyi and Shevchenkivskyi districts, damaging roads, power lines, and windows in five buildings. No casualties were reported. pic.twitter.com/yLOijEOVyb

Vazdušni ciljevi su, kako se navodi, oboreni nad Kijevskom, Sumskom, Žitomirskom, Nikolajevskom, Dnjepropetrovskom, Harkovskom, Poltavskom, Kirovogradskom, Černigovskom, Čerkaskom, Odeskom i Hmeljničkom oblašću Ukrajine.

Lokalne vlasti su saopštile da su ostaci oborenih meta izazvali požare i manju štetu na više zgrada u Kijevu i Kijevskoj oblasti.

Dve osobe su poginule u Ivanopolju, a još jedna je povređena u Mirnogradu što je posledica ruskih napada na Donjecku oblast, rekao je guverner Vadim Filaškin na Fejsbuku.

Prema rečima Filaškina, oštećeno je deset kuća, dve stambene zgrade, industrijska zgrada i infrastruktura.

U ruskim napadima na Herson i 16 drugih naselja u Hersonskoj oblasti poginula je jedna osoba, a ranjeno još 10, uključujući troje dece, izvestio je guverner Aleksandar Prokudin.

U napadima je oštećeno 14 kuća, pet stambenih zgrada, obrazovne ustanove, biblioteka, crkva, pošta i prodavnice, dodao je on.

- Ruske trupe su 2. novembra pogodile infrastrukturu u blizini Dnjepra, ranivši osmoro ljudi, uključujući dvoje dece - rekao je Serhij Lisak, guverner regiona.

U napadima ruske artiljerije i bespilotnih letelica na druga naselja u Dnjepropetrovskoj oblasti oštećeno je industrijsko preduzeće, 11 kuća, tri poljoprivredna objekta, kamion, gasovod i dalekovodi.

Damaged houses and cars: police show the consequences of a drone attack in Kyiv region



In several districts of the region, 3 cars, 5 private houses, fences, 4 apartments, as well as garage, warehouse and office premises were damaged. In addition, there was a fire on the grass… pic.twitter.com/f7BfEqGUxX