AMERIKA KLJUČA PRED IZBORE Nacionalna garda u pripravnosti: Policija i vojska izlaze na ulice, građani STRAHUJU OD NEREDA

Uoči predsedničkih izbora koji se održavaju 5. novembra, Nacionalna garda je iz predostrožnosti zbog eventualnih nemira stavljena u pripravnost u nekoliko američkih država, uključujući Vašington i Oregon, gde su stotine glasačkih listića oštećene ili uništene nakon što su najmanje tri kutije za glasanje nedavno zapaljene, saopštili su danas izborni zvaničnici.

Guverner države Vašington Džej Insli nije u saopštenju otkrio koliko će vojnika biti aktivirano na dan održavanja izbora, ali je rekao da će biti na raspolaganju za podršku policiji od ponedeljka do četvrtka, preneo je danas CNN.

U.S. elections: Military on alert in several states due to possible unrest.



CNN reports that the National Guard is on alert in Washington, Oregon, and Nevada ahead of the presidential election.



