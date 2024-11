"Moj glas je na putu za Kaliforniju": Kamala Haris je već glasala na predsedničkim izborima u SAD

Kamala Haris, aktuelna potpredsednica SAD i kandidatkinja Demokratske stranke na predsedničkim izborima koji će se održati u utorak, potvrdila je da je već glasala.

Kako je preneo grčki portal "Protothema.gr", Kamala Haris je glasala i svoj listić poslala poštom.

"Upravo sam popunila svoj glasački listič", rekla je Kamala Haris u razgovoru sa novinarima u Detroitu.

"Moj glas je na putu za Kaliforniju", dodala je ona.



🚨BREAKING: Kamala Harris has voted by mail, in a show of confidence for the vote-by-mail process.



“My ballot is on its way to California, and I'm going to trust the system that it will arrive there.” pic.twitter.com/cGOxgEPtP1