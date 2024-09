Kamala Haris potvrdila sastanak sa Zelenskim: Naša posvećenost Ukrajini je nepokolebljiva

Potpredsednica SAD Kamala Haris potvrdila je danas da će sledeće nedelje imati sastanak sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Ona je je na platformi Iks navela da će to biti njen sedmi susret sa ukrajinskim liderom.

"Predsednik Džozef Bajden i ja smo jasno stavili do znanja da je naša posvećenost ukrajinskom narodu koji se bori za svoju slobodu nepokolebljiva", istakla je Kamala Haris.

Zelenskyy set to meet Biden, Harris at White House to outline victory planhttps://t.co/8QZk1bsf9z pic.twitter.com/dyEj3srx3A