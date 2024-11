Posle Valensije, Barselona na udaru poplava: Izdato crveno upozorenje - Stižu i prvi snimci (VIDEO)

Za teritoriju Barselone izdato je crveno upozorenje koje znači "ekstremnu opasnost" zbog obilnih kiša, dok spasilački timovi u drugim delovima Španije nastavljaju da pretražuju poplavljena područja.

Španija se još uvek nije oporavila od razarajućih poplava koje su prošle nedelje pogodile Valensiju, a već je usledilo novo nevreme.

Samo nekoliko dana nakon katastrofalnih poplava u Valensiji koje su odnele najmanje 217 života, jaka kiša nastavlja da pravi haos u Španiji sa poplavama u gradovima Alikante i Altea u provinciji Alikante na jugoistoku zemlje.

Danas je lokalna vlada u Kataloniji upozorila na "kontinuirane i obilne" padavine u dva regiona, savetujući građane da izbegavaju putovanja i drže se dalje od potoka i klanaca.

Lokalne vlasti u Altei sprovele su svoje prve spasilačke operacije, uključujući spasavanje čoveka zarobljenog u svom automobilu ispod jednog podvožnjaka, a lokalnom stanovništvu i turistima upućeno je upozorenje i apel na oprez i pripravnost, prenosi portal Juronjuz Vikli.

#Barcelona 🇪🇸



🚨along with other parts of Spain , has experienced severe flooding due to intense and heavy rainfall, particularly in the autumn and early winter months.



🚨These floods often result from storms or a phenomenon known as a gota fría, a type of cold front that can… pic.twitter.com/NwsbMZN57S