O DRUGOJ TRAMPOVOJ ŽENI SE NE ZNA NIŠTA: Romansu započeli dok je još bio u braku, a kad je Ivana saznala za aferu napravila skandal

Između dve poznate žene u Trampovom životu, ostaje priča o Marli Mejpls sa kojom ima ćerku Tifani.

Donald Tramp poznat po glamuroznom životu i burnim ljubavnim pričama danas je u braku sa Melanijom, bivšom manekenkom slovenačkog porekla, s kojom ima sina Barona.

Njihov brak prate reflektori javnosti, baš kao i onaj s njegovom prvom suprugom Ivanom, Čehinjom koja je bila ključna podrška u stvaranju Trampovog poslovnog carstva.

FOTOGRAFIJU POGLEDAJTE OVDE

S Ivanom, sa kojom ima troje dece – Donalda Juniora, Ivanku i Erika – delio je život pun uspomena i kontroverzi. Ali, između dve poznate žene u Trampovom životu, ostaje priča o Marli Mejpls, tajanstvenoj glumici i modelu s kojom je dobio ćerku Tifani.

Ko je Marla i kako ju je Tramp upoznao?

Druga supruga Donalda Trampa nije uvek bila u centru pažnje poput Ivane ili Melanije, ali njena priča nosi intrigantne i emotivne trenutke koji bacaju novo svetlo na ovu relativno nepoznatu epizodu iz života bivšeg američkog predsednika.

Marla je na početku bila samo još jedno lice iz sveta modelinga i slavnih ličnosti, a sa Trampom se upoznala 1985. godine na teniskom turniru za poznate ličnosti, dok je on još uvek bio u braku sa prvom suprugom, Ivanom Tramp.

Iako su u početku bili samo prijatelji, između Marle i Donalda se vremenom rodila romansa, koju su dugo pokušavali da sakriju.

Međutim, već 1989. godine, javnost je počela da primećuje njihovo blisko prijateljstvo, a Marla je često viđana u njegovoj blizini. U to vreme čak je živela na njegovoj jahti, luksuznoj Trump Princess.

Kada je njihov ljubavni trougao postao javan, usledio je dramatičan susret između Ivane i Marle tokom jednog odmora u Aspenu. Ivana je tada već bila svesna afere i suočila se s Marlom, što je završilo javnom scenom.

Marla se kasnije prisećala tog susreta i izjavila da nije želela da se smatra ljubavnicom.

– Svaki korak na tom putu, molila sam se: 'Bože, molim te, budi u ovome. Molim te, budi u ovome. Ne želim biti deo raskida nečega što ima šansu' –izjavila je Marla za podkast "Journeys of Faith".

Nakon razvoda Ivane i Donalda 1990. godine, njih dvoje su nastavili svoju vezu, a ubrzo potom Marla je ostala u drugom stanju. Par je dobio ćerku Tifani 1993. godine, što je za nju bilo "najveće neplanirano iznenađenje".

Kada je njihov ljubavni trougao postao javan, usledio je dramatičan susret između Ivane i Marle tokom jednog odmora u Aspenu. Ivana je tada već bila svesna afere i suočila se s Marlom, što je završilo javnom scenom.

Samo nekoliko meseci nakon rođenja ćerkice Tifani, Donald i Marla venčali su se u luksuznom okruženju njujorškog Plaza hotela.

Iako je Marla želela intimnu ceremoniju, venčanje je bilo raskošno i privuklo je oko 1.000 zvanica, uključujući slavne ličnosti poput Hauarda Sterna, Rouzi O'Donel i O.Dž. Simpsona.

Nosila je venčanicu koju je dizajnirala Karolina Herera i dijademu vrednu 2 miliona dolara, izrađenu u poznatoj juvelirskoj kući Hari Vinston.

Brak je, međutim, trajao svega nekoliko godina. Već 1997. godine par se razdvojio, a Marla je kasnije objasnila da su imali različite poglede na život i roditeljstvo, što ih je udaljilo.

Takođe je istakla da se nikada nije potpuno osećala kao deo luksuznog načina života i da je često imala osećaj da igra ulogu.

– Smejem se kada ljudi misle da sam otišla s bogatstvom – izjavila je za magazin People, dodajući da je bila razočarana što su mnogi mislili da je uvek imala finansijsku sigurnost.

Iako je njihov brak završio, njih dvoje su danas u dobrim odnosima. Marla je priznala da i dalje oseća ljubav prema njemu i njegovoj deci, govoreći u emisiji "Where Are They Now?" kod Opre Vinfri 2013. godine:

– Još uvek volim Donalda. Volim Erika, Ivanku i Donija.

Nakon razvoda, Marla se okrenula privatnijem životu i javnosti se predstavlja kao neko ko je uvek tražio mir i duhovnost u svakodnevnim izazovima.

Autor: Dubravka Bošković