SPECIJALNA EMISIJA POVODOM IZBORA U SAD! Olujić: Važno je to što je Tramp pomenuo Ukrajinu u predsedničkom govoru - TO MOŽE DA ZNAČI SAMO JEDNO!

I dalje je neizvesno!

Voditelji Predrag Sarapa i Milica Damjanović u specijalnoj emisiji na TV Pink sa relevantnim sagovornicima analizirali su izbore u SAD.

Emil Zoronjić, predsednik Upravnog odbora Omladinske mreže Srbije kaže da se postavlja pitanje šta će se dešavati u nastavku.

- Melanija je dala umerenu podršku - rekao je on.

Mihajlo Olujić iz Centra za društvenu stabilnost istakao je da je činjenica da je Tramp spomenuo Ukrajinu u svom predsedničkom govoru važna, i da planira da rešava tu situaciju.

- Daje podršku Netanjahuu. I rešavaće se sve to u najskorijem mogućem roku - dodao je on.

Đokić je istakao da je Trampova politika takva da se Izraelu da puna podrška.

- To može da bude skplozivno. Tramp hoće da nadmetne američku nadmoć - dodao je Branimir Đokić.

Marko Miškeljin istakao da je će vreme pokazati da je Kamala Haris bila katastrofalan kandidat.

- Ovo su specifični izbori - dodao je on.

Diplomata Zoran Milivojević kaže da je očigledno da je Tramp pobedio.

- Žena koja je imala šansu da pobedi nije postala predsednica. Ono što je važno je to da možemo da pravimo analize o tome šta nas čeka, sada možemo d arazmiščljamo šta to znači za svet - rekao je on, pa dodao:

- Dobili su apsolutnu vlast, gde se politika može sprovoditi u potpunosti. Tramp je to najavljivao u predizbornoj kampanji, i od januara to stupa na scenu. Sve što je u politici zacrtano - rekao je on.

08:27 - Na TV Pink prokazano obraćanje Donalda Trampa.

Dejan Vuk Stanković se govoreći o nasilju u Novom Sadu, ističe da je u pitanju sinteza Ribnikara, odnosno zloupotrebljena je tragedija, kao i napada na skupštinu.

- Ovo u Novom Sadu je treći korak - naveo je Stanković.

Biljana Pantić Pilja je na samom početku gostovanja izjavila saučešće porodicama nastradalih u Novom Sadu.

- Oni su rekli da to nije šetnja, već akcija. Ostavili su decu kući,. instruisali su, pozivali na nasilje... Brajan Brković je rekao da je to operacija. Rekli su da je skinuta zastava da se ne zaprlja bojom. Je l' vi verujete svojim očima, ili onome, o čemu izveštavaju Šolakovim medijima - rekla je Pilja.

Ja sam tamo bila, oni su prvo dok su šetali, napali stranačke prostorije, i to je njihov folklor, dodala je ona.

- Demolirali su naše prostoprije na Bulevaru oslobođenja, gde je kasnije Vučić došao. Ne možete da poredite Mariniku Tepić, setimo se šta je uradila posle 3. maja... Rekla je da roditelji nemaju tapiju na bol - dodala je Pilja.

Moramo da pustimo državne organe, da se utvrdi ko je odgovoran ta sve ovo, navela je Pilja.

Oni pozivaju na linč, u njihovim medijima su prozvali jednu ženu koja je potpisala neki projekat, a još nije utvrđeno da li je kriva... Doći će neko na njenu adresu, napašće je, a ništa nije utvrđeno, kaže Pilja.

- Naša politika je mir i stabilnost, i zato smo vlast, pokazaćemo da smo drugačiji od njih - kaže Pilja.

Narodna poslanica Sandra Božić kaže da je scenario iz prethodnog izbornog ciklusa nije slučaj u ovom trenutku.

- Pensilvanija će biti od ključnog značaja. Kamala je sada, zajedno sa svojim protivkandidatom najviše pažnje posvetila Pansilvaniji, a u ovom trenutku bih rekla da to može da bude pokazatelj prevage Donalda Trampa - rekla je Božić.

- Izbori jesu nadležnost saveznih država, i možemo čekati nedeljama na rezultate... - dodala je ona, pa naglasila:

- Margina je tanka - rekla je ona.

Božić je potom govorila o neredima u Novom Sadu, navodeći da smo imali priliku da vidimo kakvu politiku vodi opozicija.

- Videli smo čekić, namere za komemorativni skup. Znali smo da to neće biti to, već još jedan pokušaj neke vrste državnog udara - rekla je Božić.

Dejan Miletić kaže da su sve projekcije takve da Donald Tramp dobija izbore.

- Nezadrživa je pobeda Trampa, ne iznenađuje činjenica da je krenuo ka štabu. Ovo je pobveda republikanaca. Ja sam projektovao ovu pobedu, i projektujem ogromnu promenu... Svi koji su pričali da ih neće biti, biće ih, posebno na KiM, jer će doći do rasterećenja pritiska na naš narod - rekao je Miletić.

Srbija je, pored Mađarske, najbliža država iz Evrope, prema SAD.

Vladimir Marinković dodao je da je Tramp razmišljao da li da svog senatora kandiduje kao predsednika, a to je popruka da je republikanska partija ozbiljna u svim segmentima i poljima.

- Republikanska partija je sve prihvatljivija afroameričkom društvu. Ja bih sačekao sa konačnim rezultatima, posebno iz kolebljivih država. Generalno je razlika, na marginama su rezultati u nekiim državama oko 3 odsto - rekao je Marinković.

Autor: Dubravka Bošković