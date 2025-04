Rod Blagojević objavio snimak sa skupa 'Ne damo Srbiju': Vučić je stvorio ekonomsko čudo

Rod Blagojević, američki političar srpskog porekla koji je zauzimao važne pozicije u američkom Kongresu objavio je na društvenoj mreži Iks snimak sa skupa "Ne damo Srbiju".

- Desetine hiljada građana Srbije izašlo je na ulicu da pokaže podršku predsedniku Vučiću. On je veoma uspešan predsednik koji je preokrenuo svoju zemlju stvarajući ekonomsko čudo. Takođe je veliki obožavalac predsednika Trampa - napisao je Blagojević u opisu snimka.

Tens of thousands of Serbian people took to the street to show their support for President Vucic. He is a highly successful President who turned his country around by creating an economic miracle. He also is a great admirer of President Trump. https://t.co/uPBOcgNEEJ