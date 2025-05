'POD NJEGOVIM VOĐSTVOM SRBIJA JE POSTALA 2. NAJBRŽE RASTUĆA EKONOMIJA U EVROPI' Rod Blagojević poželeo Vučiću brz oporavak

Rod Blagojević oglasio se na društvenoj mreži X nakon jučerašnjeg sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

- Imao sam priliku da se vidim sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Pod njegovim vođstvom Srbija je postala druga najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Nažalost, predsednik se nije osećao dobro i morao je da ode ranije. Želim mu potpun i brz oporavak - napisao je Blagojević na društvenoj mreži X.

Had a chance to visit yesterday with Serbia's President, Aleksandar Vucic. Under his leadership, Serbia has become the 2nd fastest growing economy in Europe. Unfortunately, the President began to feel sick & had to leave early. Wishing him a full & speedy recovery.