'VUČIĆ JE TVORAC EKONOMSKOG ČUDA' Rod Blagojević posle susreta sa predsednikom Srbije: Plate porasle 270 odsto (FOTO)

Rod Blagojević, bliski prijatelj i saradnik predsednika Donalda Trampa, oglasio se posle susreta sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

"Sjajan sastanak u Srbiji sa predsednikom Vučićem. On je tvorac ekonomskog čuda, gde su plate porsle 270 odsto. Isti ljudi koji mrze Trampa, mrze i njega", naveo je američki političar srpskih korena na društvenoj mreži "X" i dodao:

Great meeting in Serbia with President Vucic. He’s leading an economic miracle where wages increased 270%. The same people who hate Trump hate him. Proud to have met the President of the country my father came from. pic.twitter.com/C3jCSRynMu