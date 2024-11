Uhvatili je na aerodromu sa punom torbom zlata pa saznali da živi od socijalne pomoći: To mi je za drugaricu

Žena (33) vratila se 28. oktobra s odmora iz Irana s torbom punom zlata i izazvala sumnju kod carinika na aerodromu u Hamburgu. Kada su je upitali da li je sa sobom donela robu koju je potrebno prijaviti s petonedeljnog putovanja, odgovorila je odrično.

Ipak, carinici su insistirali na pregledu torbe i ubrzo pronašli ono što su tražili.

- Tokom pregleda, carinici su otkrili ukupno 18 komada zlatnog nakita, od kojih je 16 bilo sakrinevo u rancu koji je mogao da se zaključa - rekao je portparol Glavnog carinskog ureda Itzehoe, Maurice Douce. Ukupna vrednost nakita procenjena je na oko 15.000 evra.

Situaciju nije promenila ni tvrdnja žene da je šest od 18 komada nakita donela za drugaricu.

- Važno je ko unosi robu u zemlju, a ne kome je namenjena - naglasio je portparol.

Žena prima socijalnu pomoć

Za neprijavljene poklone, žena će morati da plati 3.400 evra carine i poreza.

Ali to nije sve: službenici su otkrili da žena prima socijalnu pomoć u Nemačkoj, poznatu kao Bürgergeld. To znači da može otići na godišnji odmor, ali samo do najviše 21 dan, i to pod uslovom da je putovanje odobrio davalac pomoći. U suprotnom, socijalna davanja mogu biti opozvana.

Sumnja na utaju poreza

- Nalaze naše kontrole prosleđujemo nadležnima za socijalnu zaštitu. Sada treba ispitati, između ostalog, da li je putnica mogla steći tako visoku materijalnu vrednost, a istovremeno tražiti pomoć i da li ima pravo na Bürgergeld - izjavio je portparol Douce.

Protiv žene se vodi istraga zbog sumnje u pokušaj utaje poreza.



Autor: Jovana Nerić