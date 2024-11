POGLEDAJTE! NOVI PREDSEDNIK AMERIKE JE ISTI MAJKA: Ovo su roditelji Donalda Trampa (FOTO+VIDEO)

Iako se po mnogim osobinama, uključujući ambiciju i odlučnost, može reći da je nasledio oca, Donald Tramp je, zanimljivo, veoma sličan svojoj majci po fizičkom izgledu.

Donald Tramp je ličnost koja često izaziva pažnju – bilo kroz svoje političke poteze, poslovne odluke ili karakterističan stil ponašanja. Poznat po svom neobičnom pristupu politici, Tramp je dva puta iznenadio svet kada je pobedio na predsedničkim izborima, 2016. i 2024. godine, postavši predsednik Sjedinjenih Američkih Država. Iako su svi očekivali da će biti političar sa dugom karijerom, on je zapravo izvan političkog establišmenta, što je samo dodatno učvrstilo njegovu poziciju kao neobičnog lidera. Međutim, malo je poznato da su mu roditelji imali ključnu ulogu u formiranju ne samo njegovih političkih stavova, već i u njegovom izgledu i osobinama.

Fred Tramp, Donaldov otac, bio je preduzetnik i građevinski magnat koji je izgradio imperiju u poslu sa nekretninama. Poreklom iz Nemačke, rođen u NJujorku, bio je čvrst, odlučan i pun ambicija – osobine koje su svakako uticale na Donaldovu snagu i poslovni uspeh. Sa druge strane, Meri MekLaud Trump, njegova majka, potekla je iz Škotske i bila posvećena domaćica. NJen mirniji karakter i pažnja koju je pružala porodici odražavali su se na Donaldov odgoj, ali i na njegov fizički izgled.

