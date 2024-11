RUSI UPOTREBILI TERMOBARIČNE BOJEVE GLAVE U UDARU NA UKRAJINU! Broje se mrtvi u Zaporožju i Odesi, goreli i Harkov i Kijev (VIDEO)

Veliki ruski vazdušni udari širom Ukrajine.

Broj poginulih osoba u jučeračnjim ruskim udarima na južni ukrajinski grad Zaporožje porastao je na osam, a noćas je jedna osoba poginula u Odesi takođe na jugu zemlje, saopštili su lokalni zvaničnici i spasioci.

"Broj poginulih kao posledica ruskog napada na Zaporožje porastao je na osam, a među njima je i jedan jednogodišnji dečak", rekao je jutros guverner oblasti Zaporožje, Ivan Fedorov na svom Telegram nalogu i dodao da su 42 osobe povređene.

Spasioci su izvukli dvoje povređene dece i ženu iz ruševina, rekao je on ranije.

Bombe su juče pogodile bolnicu i stambene zgrade u Zaporožju, objavile su lokalne vlasti.

U lučkom gradu Odesi ukrajinske službe hitne pomoći objavile su da je u udarima noćas jedna osoba poginula a devet je ranjeno.

Kako je u saopštenju dodato izbili su požari u kućama i skladištima.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci iz Odese u kojima se navodi da su je ruske snage gađale iranskim dronovima sa termobaričnim bojevim glavama.

U Harkovu, drugom po veličini ukrajinskom gradu koji se nalazi na severoistoku zemlje, najmanje 25 osoba je ranjeno tokom noći u ruskom udaru na stambenu zgradu, rekao je gradonačelnik Igor Terehov preko Telegrama.

"Broj ranjenih se stalno povećava, trenutno ih je 25", rekao je on.

Gradonačelnik je ranije rekao da ima ljudi zarobljenih na trećem spratu stambene zgrade i da su operacije spasavanja u toku.

Šef kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Andrij Jermak je takođe rekao na mreži Telegram da su u Harkovu noćas Rusi namerno gađali stambeni blok, kao i da su raketama napali Kijev.



Russian drone attack on #Odesa region: One killed, nine injured #russiaisaterroriststate https://t.co/xhCznMYlyN

Vojna uprava Kijeva saopštila je da se protivvazduhoplovna odbrana aktivirala u glavnom gradu.

Biden's lily-livered legacy. Another heavy overnight air attack - and #Ukraine unable to strike back. 1 person killed & 9 wounded in Odesa. 24 people wounded, including a child in Kharkiv. Capital Kyiv attacked - damage - damage from drone debris. Death total in Zaporizhzhia… pic.twitter.com/Quz6YV2287